Una Dana vuelve a complicar la vuelta del Liceo desde Igualada

María Varela
María Varela
21/09/2025 19:33

La historia casi se repite. La vuelta del Liceo desde Igualada, donde disputó la Supercopa de España, se complicó debido a una Dana que en principio iba a retrasar el vuelo en el que tenía planificado su regreso desde Cataluña. Daba la casualidad que hace prácticamente un año le pasó lo mismo cuando se desplazó a jugar el partido de Liga en Igualada. Entonces las graves inundaciones en el aeropuerto de El Prat y alrededores le obligaron a alquilar cuatro coches para viajar por carretera, con parada para dormir en Burgos.

La plantilla y el cuerpo técnico del Liceo llegaron por la tarde al aeropuerto para coger el vuelo a las 21.15 horas y fueron informados de que este se retrasaría como mínimo a las 01.15, lo que conllevaba un inconveniente extra porque de madrugada Alvedro está cerrado, por lo que no podrían aterrizar en A Coruña. Finalmente mejoró la situación climatológica y el avión tomó la salida a la hora a la que estaba prevista en un inicio.

