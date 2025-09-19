Preparados, listos... El Leyma cierra la pretemporada

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado (12.30 horas) en Lalín Arena su séptimo y último test de pretemporada, contra un Ourense, que también cierra la fase de preparación, en su caso con solo cinco encuentros disputados.

Los de Carles Marco llegan a la cita autonómica tras firmar el lunes en O Dragao, la pista del FC Porto, una remontada algo más que increíble, ya que enjugaron 26 puntos entre los minutos 22 y 36, y acabaron ganando por siete (79-86).

Un triunfo que niveló un balance de pretemporada desequilibrado dos días antes con la derrota (94-90) en la cancha de otro rival portugués, el Vitoria de Guimaraes.

El Ourense, el segundo equipo al que más veces se han enfrentado en su historia el Básquet Coruña, encadena cuatro derrotas. Cierto es que ante rivales de postín. El plantel entrenado por el ferrolano Moncho López únicamente salió airoso (78-74) de su primer test, en Pereiro de Aguiar ante un Zamora corto de efectivos.

En la primera semifinal de la Copa Galicia disputada en el Coliseum, el COB aguantó poco más de un periodo al único conjunto gallego que sobrevive en la ACB, el Breogán, que acabó imponiéndose por un contundente 108-75.

Ambos volverían a verse las caras tres semanas después, esta vez al amparo del ourensano Pazo Paco Paz. En el partido por el tercer puesto de la As Burgas Cup. Los pupilos de Luis Casimiro vencieron otra vez con holgura (81-99). En semifinales, los de Moncho López habían cedido ante otro de la máxima categoría, el Bilbao Basket, por 72-91.

El técnico y tres jugadores, Rafa Lisboa, Romaro Gill y Martín Fernández, son los únicos supervivientes de la temporada 2024-25, saldada con el undécimo puesto, a una sola victoria del noveno, el último con billete a los playoffs.

Entre las ocho caras nuevas está uno de los héroes del ascenso del Leyma a la ACB, el ala-pìvot estadounidense Sean McDonnell, uno de los más destacados de esta pretemporada, donde también han lucido su paisano escolta Gabe Kalscheur y el ‘4’ vigués (excanterano del Barça) Martín Iglesias. No ha podido hacerlo, por falta de tiempo, el portugués que disputó el Eurobasket, el base Rafa Lisboa.

Menos cohesión

Con la plantilla completa tras el fichaje, hace menos de dos semanas, del pívot estadounidense Chinedu Kingsley Okanu, este Ourense se antoja bastante menos cohesionado que su rival de este sábado.

Y es que el milagro del Básquet no son sus tremendas remontadas (la de Oporto fue la tercera), sino el hecho de que Carles Marco esté haciendo jugar a sus once pupilos, todos ellos nuevos en nómina, como un grupo que llevase varios años compartiendo vestuario, a pesar de las ausencias durante gran parte de la preparación del angoleño Macachi Braz y el brasileño Caio Cacheco, ambos campeones del sus respectivos continentes, y de Joe Cremo -por motivos personales- en la Copa Galicia.

Unas excelentes sensaciones en estos seis encuentros, entre ellas la virtud de, en partidos amistosos, luchar por cada balón como si fuera el último. Ganando por 20 puntos o perdiendo por 26. Marco y los suyos tienen claro que los partidos duran (como mínimo) 40 minutos. Y que ni nada ni nadie los va desviar de una filosofía basada en las rotaciones cortas y una defensa que, cuando muerde, hace mucho daño. Y sin renunciar, nunca, al jogo bonito al otro la de la pista.

Salvo inconveniente de última hora, el entrenador badalonés dispondrá en el Lalín Arena de los 11 hombres que componen su plantel, al que ha ayudado en casi todos los partidos Carlos Varela, jugador del vinculado Xiria.